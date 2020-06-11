В материалах Intel для прессы фигурировали только две модели процессоров семейства Lakefield, но у каждой из них будет по две модификации с точки зрения объёма памяти. Напомним, процессоры Lakefield интегрируют 8 Гбайт памяти типа LPDDR4X-4267 непосредственно на свой многоярусный корпус, поэтому вариации в этой характеристике доступны только в сторону уменьшения объёма памяти.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: Intel

реклама

Действительно, модели Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4 будут доступны в версиях с 8 Гбайт памяти – в этом случае их можно опознать по маркировкесоответственно, а также в версиях с 4 Гбайт памяти.

реклама

Источник изображения: Intel

В последнем случае опознать процессоры можно по маркировкам вида SRJGA и SRJGC соответственно. Другое дело, что конечному потребителю эта информация не так важна, ведь процессоры этого семейства будут предлагаться в составе готовых мобильных устройств. Заинтересоваться идентификацией версий процессоров через некоторое время могут специалисты по ремонту электронных устройств.