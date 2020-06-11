Обнаружены упоминания о версиях Intel Lakefield с 4 Гбайт памяти
В материалах Intel для прессы фигурировали только две модели процессоров семейства Lakefield, но у каждой из них будет по две модификации с точки зрения объёма памяти. Напомним, процессоры Lakefield интегрируют 8 Гбайт памяти типа LPDDR4X-4267 непосредственно на свой многоярусный корпус, поэтому вариации в этой характеристике доступны только в сторону уменьшения объёма памяти.
рекламаДействительно, модели Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4 будут доступны в версиях с 8 Гбайт памяти – в этом случае их можно опознать по маркировке SRH4U и SRH4X соответственно, а также в версиях с 4 Гбайт памяти.
реклама
В последнем случае опознать процессоры можно по маркировкам вида SRJGA и SRJGC соответственно. Другое дело, что конечному потребителю эта информация не так важна, ведь процессоры этого семейства будут предлагаться в составе готовых мобильных устройств. Заинтересоваться идентификацией версий процессоров через некоторое время могут специалисты по ремонту электронных устройств.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила