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Обнаружены упоминания о версиях Intel Lakefield с 4 Гбайт памяти

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В материалах Intel для прессы фигурировали только две модели процессоров семейства Lakefield, но у каждой из них будет по две модификации с точки зрения объёма памяти. Напомним, процессоры Lakefield интегрируют 8 Гбайт памяти типа LPDDR4X-4267 непосредственно на свой многоярусный корпус, поэтому вариации в этой характеристике доступны только в сторону уменьшения объёма памяти.

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Источник изображения: Intel

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Действительно, модели Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4 будут доступны в версиях с 8 Гбайт памяти – в этом случае их можно опознать по маркировке SRH4U и SRH4X соответственно, а также в версиях с 4 Гбайт памяти.

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Источник изображения: Intel

В последнем случае опознать процессоры можно по маркировкам вида SRJGA и SRJGC соответственно. Другое дело, что конечному потребителю эта информация не так важна, ведь процессоры этого семейства будут предлагаться в составе готовых мобильных устройств. Заинтересоваться идентификацией версий процессоров через некоторое время могут специалисты по ремонту электронных устройств.

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intel lakefield lpddr4x
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