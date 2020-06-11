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Процессоры Intel Lakefield представлены официально

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Компания Intel когда-то обещала, что 10-нм процессоры Lakefield с пространственной компоновкой Foveros будут представлены вскоре после мобильных Ice Lake, но те вышли в прошлом году, а Lakefield на всех значимых мероприятиях с тех пор присутствовал только в виде образцов и на презентациях. Microsoft даже отказалась представлять в этом году устройство Surface Neo на базе Lakefield, а самым расторопным партнёром оказалась Samsung, которая уже открыто демонстрирует характеристики Galaxy Book S. Мобильные устройства этой серии поступят в продажу в июне или июле, а позже к ним присоединятся и Lenovo ThinkPad X1 Fold со складным OLED-дисплеем.

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Источник изображения: Intel

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Вчера Intel официально раскрыла характеристики и ассортимент моделей Lakefield. Всего предложено два процессора с необычными обозначениями Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4. Как известно, процессоры этой серии сочетают одно ядро с архитектурой Sunny Cove и четыре экономичных ядра с архитектурой Tremont. Они вместе с графикой Gen 11 ютятся на 10-нм кристалле, но пространственная компоновка Foveros подразумевает наличие и 22-нм яруса, на котором разместились разного рода контроллеры и силовые компоненты.

Процессоры различаются тактовыми частотами вычислительных ядер и количеством исполнительных блоков графики. Кроме того, Core i5-L16G7 поддерживает набор команд DL Boost. Память типа LPDDR4X-4267 объёмом 8 Гбайт у обоих процессоров интегрирована верхним ярусом упаковки, чьи совокупные размеры не превышают 12 х 12 х 1 мм. По желанию заказчиков объём памяти может быть сокращён до 4 Гбайт, но пока такие модели Lakefield не предлагаются.

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