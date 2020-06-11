Низкопрофильный кулер ID-Cooling рассчитан на 130 Вт
Принято считать, что системы охлаждения процессоров для малогабаритных настольных систем не могут демонстрировать высокую производительность, но кулер IS-47K пытается разрушить этот стереотип. Его высота не превышает 47 мм, но при этом он способен охлаждать процессоры Intel и AMD с уровнем TDP до 130 Вт включительно. Поддерживаются разъёмы LGA 115x и LGA 1200, а также Socket AM4.
рекламаВентилятор типоразмера 92 х 92 х 15 мм расположен между радиатором и основанием, он направляет воздух от поверхности материнской платы. Скорость вращения управляется по методу ШИМ в диапазоне от 600 до 2500 об/мин, максимальная производительность достигает 44,3 куб.футов воздуха в минуту, уровень шума варьируется от 14 до 33 дБА.
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От медного основания к алюминиевому радиатору отходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Радиатор по периметру опоясывает металлическая рама. Общие габариты охладителя не превышают 120 х 110 х 47 мм, масса достигает 500 г.
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рекламаВ продажу новинка поступит в конце июня по цене $45. Такую систему охлаждения можно установить и на материнскую плату в исполнении Mini-ITX.
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