Энтузиаст TerraRaptor из Казахстана, который выступает за Team Russia, обновил рекорды wPrime 32M и wPrime 1024M для 45-нм процессора Intel Core 2 Duo E8200 поколения Wolfdale. Процессор был разогнан до 5144 МГц с использованием системы фазового перехода, активность сохраняли два ядра.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Источник изображения: HWBot, TerraRaptor

реклама

За основу стенда была взята материнская плата Asus Rampage Extreme на основе набора логики Intel X48. Как можно судить по фото, северный мост получил внушительных размеров медный радиатор с тепловыми трубками.

реклама

Источник изображения: HWBot, TerraRaptor

Автор эксперимента поясняет, что заменил одну из DLL-библиотек Windows, чтобы улучшить результаты в wPrime. Успех в разгоне определяется и программной оптимизацией системы, а не только правильными настройками аппаратной части и условиями охлаждения.