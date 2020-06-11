Core 2 Duo E8200 на частоте 5144 МГц обновил рекорд wPrime 32M
Энтузиаст TerraRaptor из Казахстана, который выступает за Team Russia, обновил рекорды wPrime 32M и wPrime 1024M для 45-нм процессора Intel Core 2 Duo E8200 поколения Wolfdale. Процессор был разогнан до 5144 МГц с использованием системы фазового перехода, активность сохраняли два ядра.
рекламаЗа основу стенда была взята материнская плата Asus Rampage Extreme на основе набора логики Intel X48. Как можно судить по фото, северный мост получил внушительных размеров медный радиатор с тепловыми трубками.
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Автор эксперимента поясняет, что заменил одну из DLL-библиотек Windows, чтобы улучшить результаты в wPrime. Успех в разгоне определяется и программной оптимизацией системы, а не только правильными настройками аппаратной части и условиями охлаждения.
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