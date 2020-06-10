Этим летом компания AMD должна представить настольные процессоры семейства Ryzen 4000G, использующие известный по мобильному сегменту кристалл Renoir со встроенной графикой. Сфера распространения данных процессоров должна ограничиться коммерческим сегментом, в котором предлагаются готовые настольные компьютеры, но это не значит, что производители материнских плат проигнорируют их анонс. Известный японский блогер на своей странице в Twitter отмечает, что поддержку процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 обеспечивает материнская плата Asus Crosshair VIII Impact.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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К семейству Renoir в исполнении Socket AM4 относятся процессоры, имеющие идентификаторы 00860F00h и 00860F01h. Можно отметить, что их поддержка была реализована ещё в январе текущего года, поэтому указанную находку следует считать случайной.