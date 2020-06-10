Настольные версии AMD Renoir обретают поддержку в BIOS
Этим летом компания AMD должна представить настольные процессоры семейства Ryzen 4000G, использующие известный по мобильному сегменту кристалл Renoir со встроенной графикой. Сфера распространения данных процессоров должна ограничиться коммерческим сегментом, в котором предлагаются готовые настольные компьютеры, но это не значит, что производители материнских плат проигнорируют их анонс. Известный японский блогер на своей странице в Twitter отмечает, что поддержку процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 обеспечивает материнская плата Asus Crosshair VIII Impact.
рекламаК семейству Renoir в исполнении Socket AM4 относятся процессоры, имеющие идентификаторы 00860F00h и 00860F01h. Можно отметить, что их поддержка была реализована ещё в январе текущего года, поэтому указанную находку следует считать случайной.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила