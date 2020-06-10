Производители систем охлаждения ожидают анонса AMD Navi 2X в октябре
Издание DigiTimes в очередной раз цитирует руководителя компании Auras Technology, которая занимается выпуском компонентов систем охлаждения для ноутбуков и видеокарт. В данном случае производитель заявил, что на второе полугодие намечен анонс новых видеокарт NVIDIA. Поскольку серверные представители архитектуры Ampere уже анонсированы и поставляются клиентам, речь может идти об игровых новинках, которые уже заинтриговали общественность устройством своей эталонной системы охлаждения и её себестоимостью.
рекламаОдновременно источники сообщают и о сроках появления конкурирующих видеокарт AMD семейства Navi 2X – они должны быть представлены в октябре текущего года. Эта информация совпадает с той, что была озвучена китайскими источниками вчера, поэтому сомневаться в её правдоподобности приходится всё меньше.
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