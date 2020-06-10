От перехода Apple на собственные процессоры Intel особо не пострадает
Эксперты New Street Research считают, что новость о намерениях Apple перевести фирменные компьютеры под управлением macOS на ARM-совместимые процессоры собственной разработки не влечёт серьёзных последствий для компании Intel, чьими процессорами они снабжаются уже полтора десятилетия.
рекламаВо-первых, доля Apple на мировом рынке компьютеров не превышает 10%. Во-вторых, миграция на процессоры собственной разработки не будет одномоментной. Производительные конфигурации компьютеров Apple долгое время будут опираться на процессоры Intel. Таким образом, если последняя из компаний и потеряет часть заказов на поставки процессоров, то в масштабах мирового рынка ПК эта доля будет измеряться единицами процентов. Кроме того, все уже привыкли к регулярно возникающим слухам о неизбежности подобной миграции, и такие новости никого не шокируют.
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