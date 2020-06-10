Эксперты New Street Research считают, что новость о намерениях Apple перевести фирменные компьютеры под управлением macOS на ARM-совместимые процессоры собственной разработки не влечёт серьёзных последствий для компании Intel, чьими процессорами они снабжаются уже полтора десятилетия.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Apple

реклама

Во-первых, доля Apple на мировом рынке компьютеров не превышает 10%. Во-вторых, миграция на процессоры собственной разработки не будет одномоментной. Производительные конфигурации компьютеров Apple долгое время будут опираться на процессоры Intel. Таким образом, если последняя из компаний и потеряет часть заказов на поставки процессоров, то в масштабах мирового рынка ПК эта доля будет измеряться единицами процентов. Кроме того, все уже привыкли к регулярно возникающим слухам о неизбежности подобной миграции, и такие новости никого не шокируют.