На ежегодном собрании акционеров председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как поясняет Bloomberg, сообщил о выборе площадки для строительства предприятия в американском штате Аризона. Конкретные географические координаты не упоминались, но нельзя исключать, что предприятие не будет сильно отдалено от расположенных на территории штата предприятий Intel и Micron.

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Источник изображения: Bloomberg

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Марк Лю заявил, что строительство предприятия TSMC в США будет возможно только при условии предоставления местными властями субсидий, способных покрыть разницу в затратах на выпуск продукции на Тайване и в Северной Америке. В свою очередь, данные субсидии и их форма должны проходить согласование с Конгрессом США. Согласно первоначальным планам, в ближайшие несколько лет TSMC должна потратить на строительство предприятия в Аризоне около $12 млрд, а выпускаться на нём будет 5-нм продукция.