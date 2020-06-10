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Американское предприятие TSMC будет построено только при наличии правительственных субсидий

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На ежегодном собрании акционеров председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), как поясняет Bloomberg, сообщил о выборе площадки для строительства предприятия в американском штате Аризона. Конкретные географические координаты не упоминались, но нельзя исключать, что предприятие не будет сильно отдалено от расположенных на территории штата предприятий Intel и Micron.

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Источник изображения: Bloomberg

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Марк Лю заявил, что строительство предприятия TSMC в США будет возможно только при условии предоставления местными властями субсидий, способных покрыть разницу в затратах на выпуск продукции на Тайване и в Северной Америке. В свою очередь, данные субсидии и их форма должны проходить согласование с Конгрессом США. Согласно первоначальным планам, в ближайшие несколько лет TSMC должна потратить на строительство предприятия в Аризоне около $12 млрд, а выпускаться на нём будет 5-нм продукция.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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enzolas
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А что вам известна себестоимость продуктов АМД? Возможно и по себестоимости, если нужна доля рынка. А если нет - то значит и так все устраивает.
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Легасов
10:36
успокойтесь додики, этo фотка хз чья из гуглa.
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10:36
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Легасов
10:35
успокойтесь додики, это фотка хз чья из гугла.
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Так потом же в 4к зальют, вон в новости сказано.
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ArcheryTxs
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