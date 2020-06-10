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Манипуляции производителей плат не убьют процессоры AMD Ryzen раньше времени

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Редактор ресурса AnandTech ещё вчера бросил все силы на борьбу с паникой, вызванной откровениями одного известного энтузиаста на страницах форума HWiNFO, связанными с искажениям в уровне энергопотребления, используемом материнскими платами отдельных марок для определения максимально допустимой для конкретных условий частоты процессора.

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Источник изображения: AnandTech

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«Термоэлектронная миграция», какой её знают многие любители экстремального разгона, работающим в штатных условиях процессорам AMD Ryzen не страшна, как утверждает автор публикации. Напряжение завышается не так критично, чтобы оказывать существенное влияние на долговечность самих процессоров, приходит к выводу автор статьи после изучения конкретного примера из форума HWiNFO. Чтобы процессор утратил способность стабильно работать при номинальном напряжении в результате термоэлектронной миграции, его нужно регулярно эксплуатировать на предельных частотах под жидким азотом, а большинство владельцев AMD Ryzen этого делать не будут, поэтому жизненный цикл их процессоров спокойно превысит 15 лет, если моральное устаревание не отправит их на полку до того.

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amd материнские платы socket am4 amd ryzen
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