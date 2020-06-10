Компания Inspur вошла в число партнёров NVIDIA, которым достанутся эталонные платы HGX A100, сочетающие по восемь ускорителей NVIDIA с архитектурой Ampere. Одна из систем по имени NF5888M6 предполагает объединение двух плат HGX A100, что в общей сложности обеспечивает наличие 16 ускорителей NVIDIA A100.

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Источник изображения: Inspur

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Другая особенность этой и нескольких других серверных конфигураций Inspur на базе NVIDIA Ampere – использование 10-нм процессоров Intel Ice Lake-SP, которые будут представлены ближе к концу текущего года. За счёт поддержки PCI Express 4.0 они смогут составить компанию NVIDIA Ampere, хотя в ассортименте продукции Inspur есть и решения на базе процессоров Cascade Lake Refresh, довольствующихся поддержкой PCI Express 3.0. Помехой для объединения с NVIDIA A100 это не стало.