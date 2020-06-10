Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В этом году выйдут системы с 16 ускорителями NVIDIA Ampere на борту

1
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Компания Inspur вошла в число партнёров NVIDIA, которым достанутся эталонные платы HGX A100, сочетающие по восемь ускорителей NVIDIA с архитектурой Ampere. Одна из систем по имени NF5888M6 предполагает объединение двух плат HGX A100, что в общей сложности обеспечивает наличие 16 ускорителей NVIDIA A100.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Inspur

реклама

Другая особенность этой и нескольких других серверных конфигураций Inspur на базе NVIDIA Ampere – использование 10-нм процессоров Intel Ice Lake-SP, которые будут представлены ближе к концу текущего года. За счёт поддержки PCI Express 4.0 они смогут составить компанию NVIDIA Ampere, хотя в ассортименте продукции Inspur есть и решения на базе процессоров Cascade Lake Refresh, довольствующихся поддержкой PCI Express 3.0. Помехой для объединения с NVIDIA A100 это не стало.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia ampere pci express 4.0 ice lake-sp dgx a100 a100
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Манипуляции производителей плат не убьют процессоры AMD Ryzen раньше времени
+
В этом году выйдут системы с 16 ускорителями NVIDIA Ampere на борту
1
В прошлом году доля AMD на рынке графики существенно не изменилась
1
Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут в начале четвёртого квартала
10
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
134
График перехода TSMC на 3 нм остался прежним
2
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность более чем на 10%
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 179
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 115
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
115
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
113
Чем охлаждать народный райзен. Часть 4: народный герой
64
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
25
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
35
Xeon E5-2696V2 Ivy Bridge на китайской матплате Huananzhi X79 в сравнении с AMD FX 8300/50
52
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
30
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
15
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
+

Сейчас обсуждают

enzolas
09:08
Правильно! Потому, что карты нужно продавать на 50-100$ дешевле, раз нет ни лучей, ни стабильности в драйверах.
В прошлом году доля AMD на рынке графики существенно не изменилась
nonses84
09:08
С чего такая цена ? Ми9т по характеристикам такой же + - , но стоит в разы дешевле, да ещё и проц древнющий
Motorola представила смартфон One Fusion+ с выдвижной камерой и аккумулятором на 5000 мАч
Belkar Bitterleaf
09:07
Советую хоть немного постараться вникнуть в тему, прежде чем умничать. Квадры для графики, а титаны для машин лёрнинга. Titan RTX считает местами не медленнее, чем Quadro RTX 8000, при этом стоит в 2 ...
GeForce RTX 3090 заменит TITAN RTX в грядущей линейке видеокарт NVIDIA - GPU получит 24 ГБ GDDR6X памяти, шину 384 бита и 350 Ватт TDP
NeoFart
09:05
Очередная статья для журнала "Домохозяйка"
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
enzolas
09:04
Какая прекрасная новость! Как раз собираюсь прикупить себе пару штук таких систем.
В этом году выйдут системы с 16 ускорителями NVIDIA Ampere на борту
1injener
09:02
Просто есть простая истина в покупке комплектующих. Если берешь с магазина, то бери самое новое. Для всего остального, есть Авито.
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
BigCar
09:02
"в неофициальных магазинах. За Samsung Galaxy S20+ уже просят менее 58 000 рублей" А потом гнусмас заблокирует такие телефоны, как это было с телевизорами в конце 2019 года.
Цена Samsung Galaxy S20+ снизилась на 32 000 рублей – теперь флагман стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
Олег Власов
09:01
Кто не работает,тот ест-много и вкусно.
Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
Phobos
09:01
Firefox - бесполезный рудимент нулевых, в нем нет и не может быть полезных секретов. Все нормальные браузеры на хромиум перешли, это говно держит жалкий процент рынка но вынуждает под себя оптимизиров...
Полезные секреты Mozilla Firefox: работа с сотнями вкладок, сохранение в PDF, бекапы и восстановление
1injener
08:59
Чаво? Начинайте следить за Интел тоже, а не только за АМД. Весной 2021 года на сокет 1200 выйдет ещё и Rocket Lake, а новая десктопная платформа с DDR5 будет только в 2022
Пять причин отложить покупку и сборку ПК до конца 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем