Издание China Times относится к числу тех, кто способствует распространению слухов об ускорении перехода AMD на 5-нм технологию. По словам источника, компания лишь продвинулась в разработке 5-нм графических и центральных процессоров, но сроки их массового производства остаются без изменения. В частности, первым серийным 5-нм продуктом марки станет серверный EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, который выйдет в конце 2021 года. Все прочие представляемые до этого момента продукты AMD будут выпускаться с использованием той или иной версии 7-нм технологии.

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Источник изображения: AMD

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Первоисточник сообщает со ссылкой на производителей видеокарт, что первые графические решения с архитектурой RDNA 2 будут представлены в начале четвёртого квартала. Дословно сообщается, что речь идёт о первой четверти последнего квартала текущего года. Другими словами, ко второй половине октября соответствующие игровые видеокарты должны дебютировать, а ускорители вычислений AMD нового поколения будут представлены чуть позже, но тоже в этом году. Если NVIDIA свои игровые видеокарты поколения Ampere представит в сентябре, то AMD получит некоторую фору для корректировки характеристик или цен собственных новинок.