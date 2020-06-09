Видеокарты AMD с архитектурой RDNA 2 выйдут в начале четвёртого квартала
Издание China Times относится к числу тех, кто способствует распространению слухов об ускорении перехода AMD на 5-нм технологию. По словам источника, компания лишь продвинулась в разработке 5-нм графических и центральных процессоров, но сроки их массового производства остаются без изменения. В частности, первым серийным 5-нм продуктом марки станет серверный EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, который выйдет в конце 2021 года. Все прочие представляемые до этого момента продукты AMD будут выпускаться с использованием той или иной версии 7-нм технологии.
рекламаПервоисточник сообщает со ссылкой на производителей видеокарт, что первые графические решения с архитектурой RDNA 2 будут представлены в начале четвёртого квартала. Дословно сообщается, что речь идёт о первой четверти последнего квартала текущего года. Другими словами, ко второй половине октября соответствующие игровые видеокарты должны дебютировать, а ускорители вычислений AMD нового поколения будут представлены чуть позже, но тоже в этом году. Если NVIDIA свои игровые видеокарты поколения Ampere представит в сентябре, то AMD получит некоторую фору для корректировки характеристик или цен собственных новинок.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила