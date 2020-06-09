Пару дней у ресурса Igor’s LAB ушло на то, чтобы превратить исходное видео на немецком языке в печатный материал на английском, и только после этого основная часть аудитории тематических ресурсов смогла получить представление об ассортименте видеокарт Ampere игрового класса, которые должны быть представлены в сентябре.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Опубликованные на днях изображения эталонной версии GeForce RTX 3080 источник призывает считать достоверными, поскольку NVIDIA после их появления в новостях начала служебное расследование. Подделки подобной реакции не вызывают. К слову, источник считает, что печатные платы с V-образным вырезом и гибким подключением разъёмов дополнительного питания достанутся только видеокартам эталонного дизайна. Себестоимость системы охлаждения в сборе достигнет $150, поэтому и цены новинок не будут низкими.

Партнёрам NVIDIA будет дано право выпускать собственные версии игровых видеокарт Ampere на базе печатной платы прямоугольной формы (PG132), длина которой не превысит 21,3 см. Старший продукт с предполагаемым обозначением GeForce RTX 3090 (Ti или SUPER) разместит память типа GDDR6X на обеих сторонах печатной платы, совокупный объём памяти достигнет 24 Гбайт, будет использоваться 384-разрядная шина. В основе видеокарты будет лежать графический процессор GA102, уровень TBP достигнет 350 Вт, плата предложит интерфейс NVLink для подключения себе подобных в тандеме.

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Менее производительный продукт по имени GeForce RTX 3080 Ti (или SUPER) сохранит 11 Гбайт памяти типа GDDR6X с 352-разрядной шиной и уровень TBP не более 320 Вт, но интерфейса NVLink лишится. Зато на задней панели можно будет найти три выхода DisplayPort и один HDMI. Наконец, самая доступная видеокарта серии GeForce RTX 3080 получит 10 Гбайт памяти типа GDDR6X с 320-разрядной шиной и уровень TBP не более 320 Вт. Все эти характеристики могут быть пересмотрены, поскольку NVIDIA пристально следит не только за утечками информации, но и за действиями конкурента.