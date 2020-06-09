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Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей

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Пару дней у ресурса Igor’s LAB ушло на то, чтобы превратить исходное видео на немецком языке в печатный материал на английском, и только после этого основная часть аудитории тематических ресурсов смогла получить представление об ассортименте видеокарт Ampere игрового класса, которые должны быть представлены в сентябре.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Опубликованные на днях изображения эталонной версии GeForce RTX 3080 источник призывает считать достоверными, поскольку NVIDIA после их появления в новостях начала служебное расследование. Подделки подобной реакции не вызывают. К слову, источник считает, что печатные платы с V-образным вырезом и гибким подключением разъёмов дополнительного питания достанутся только видеокартам эталонного дизайна. Себестоимость системы охлаждения в сборе достигнет $150, поэтому и цены новинок не будут низкими.

Партнёрам NVIDIA будет дано право выпускать собственные версии игровых видеокарт Ampere на базе печатной платы прямоугольной формы (PG132), длина которой не превысит 21,3 см. Старший продукт с предполагаемым обозначением GeForce RTX 3090 (Ti или SUPER) разместит память типа GDDR6X на обеих сторонах печатной платы, совокупный объём памяти достигнет 24 Гбайт, будет использоваться 384-разрядная шина. В основе видеокарты будет лежать графический процессор GA102, уровень TBP достигнет 350 Вт, плата предложит интерфейс NVLink для подключения себе подобных в тандеме.

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Менее производительный продукт по имени GeForce RTX 3080 Ti (или SUPER) сохранит 11 Гбайт памяти типа GDDR6X с 352-разрядной шиной и уровень TBP не более 320 Вт, но интерфейса NVLink лишится. Зато на задней панели можно будет найти три выхода DisplayPort и один HDMI. Наконец, самая доступная видеокарта серии GeForce RTX 3080 получит 10 Гбайт памяти типа GDDR6X с 320-разрядной шиной и уровень TBP не более 320 Вт. Все эти характеристики могут быть пересмотрены, поскольку NVIDIA пристально следит не только за утечками информации, но и за действиями конкурента.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 ti
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Yolanda Tarska
13:21
Если 3090 это не новый Титан, то видимо её и есть смысл брать, чем заниматься бредом разгоняя процессоры на дорогих материнках, лучше взять базовый 10700К с простой платой на Z490 и максимально топову...
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Alex Vetrov
13:21
Что не так?)) Полно карт с лимитом 370 ватт в линейке турингов.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
timon55
13:20
Эти карты купят те кому на стоимость наплевать,а главное бренд!!!. 3080 Ti будет стоить 1500$ на первом этапе однозначно.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Yolanda Tarska
13:19
12ГБ же на 384 битной это стандарт, а тут в 2 раза больше, как раз. Собственно 12 мало для флагмана, надо больше. 16 тоже впритык, и не поставить на 384 бит шине.
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
terenty79
13:19
На(в) Украине уже Русский язык не преподают в школах. Чего удивляться, то что человек так пишет.
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
1injener
13:18
Ему простительно, ещё лет пять и в Украине, все так будут писать на русском языке.
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Phobos
13:17
Это просто радиатор насквозь продуваемый двумя вентиляторами?
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
Максим Ширшов
13:17
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13:16
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Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
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