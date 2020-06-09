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График перехода TSMC на 3 нм остался прежним

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Ресурс DigiTimes продолжает уделять пристальное внимание планам TSMC, а прошедшее накануне годовое собрание акционеров компании позволило освежить информацию о графике перехода на более прогрессивные литографические нормы. Начнём с того, что слухи о задержке внедрения 3-нм технологии оказываются несостоятельными. Опытное производство по 3-нм техпроцессу TSMC начнёт в следующем году, а массовое – во второй половине 2022 года.

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Источник изображения: TSMC

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Массовое производство 5-нм продукции уже началось, но разновидностей этой технологии будет больше, чем планировалось изначально. Помимо так называемого техпроцесса 5 нм Plus, будет предусмотрен ещё один улучшенный вариант 5-нм техпроцесса. К 2023 году будет освоен 4-нм техпроцесс, который станет неким подобием 6-нм техпроцесса, тоже внедряемого уже после более продвинутого 5-нм.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
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ExtenZ
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Adam Smith
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VOVANEK
12:08
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Шамиль Джанболатов
12:08
Хомяк детектед. Тут за Эппл некоторые почки продают, надеюсь ты не из таких?
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12:07
А палочку-пропиралочку для ГПУ из системника не видел? Жаль что не красил готичным лаком от подруги :(
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
VOVANEK
12:06
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=23808581 ASRock H410M-HDV Soc-1200 (H410) 1xPCI-Ex16 1xPCI-E 2xDDR4 2933MHz VGA+DVI+HDMI ATX есть? цена? 169 р.
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hihimik
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Цитата оттуда- "О том, каково реальное потребление Ryzen 7 3700X, позволяют судить датчики конвертера питания материнской платы. Согласно их показаниям, на процессор, который якобы создаёт электрическ...
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Kopcheniy
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Adam Smith
12:03
прибор видимо врет у чувака
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
corsi
12:03
Есть маленький ньюанс - может и правда сокращает срок службы, но насколько? Условно говоря, вместо 25 лет проработает 20, правда процессор за это время устареет, придется поменять несколько мат. плат ...
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
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