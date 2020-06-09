Ресурс DigiTimes продолжает уделять пристальное внимание планам TSMC, а прошедшее накануне годовое собрание акционеров компании позволило освежить информацию о графике перехода на более прогрессивные литографические нормы. Начнём с того, что слухи о задержке внедрения 3-нм технологии оказываются несостоятельными. Опытное производство по 3-нм техпроцессу TSMC начнёт в следующем году, а массовое – во второй половине 2022 года.

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Источник изображения: TSMC

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Массовое производство 5-нм продукции уже началось, но разновидностей этой технологии будет больше, чем планировалось изначально. Помимо так называемого техпроцесса 5 нм Plus, будет предусмотрен ещё один улучшенный вариант 5-нм техпроцесса. К 2023 году будет освоен 4-нм техпроцесс, который станет неким подобием 6-нм техпроцесса, тоже внедряемого уже после более продвинутого 5-нм.