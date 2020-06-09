Представителей сайта Planet3DNow пресс-релиз Университета Пердью заинтересовал вовсе не ошибкой, которая вкралась в него по вине составителей при описании количества ядер процессоров Milan, а упоминанием об уровне быстродействия тысячи узлов на базе этих процессоров.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Planet3DNow

реклама

Подобрав известную конфигурацию уже существующего суперкомпьютера на основе 2562 узлов с процессорами AMD EPYC 7742 поколения Rome, авторы публикации приблизительно вычислили удельное быстродействие в пересчёте на тысячу узлов. У системы на базе Rome оно составило 4,68 петафлопс, у системы на базе Milan – 5,3 петафлопс. Частотные характеристики новых процессоров пока не определены, но немецкий источник заявляет, что Milan окажется примерно на 13% быстрее предшественника – по крайней мере, в операциях с плавающей запятой.