Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность более чем на 10%
Представителей сайта Planet3DNow пресс-релиз Университета Пердью заинтересовал вовсе не ошибкой, которая вкралась в него по вине составителей при описании количества ядер процессоров Milan, а упоминанием об уровне быстродействия тысячи узлов на базе этих процессоров.
рекламаПодобрав известную конфигурацию уже существующего суперкомпьютера на основе 2562 узлов с процессорами AMD EPYC 7742 поколения Rome, авторы публикации приблизительно вычислили удельное быстродействие в пересчёте на тысячу узлов. У системы на базе Rome оно составило 4,68 петафлопс, у системы на базе Milan – 5,3 петафлопс. Частотные характеристики новых процессоров пока не определены, но немецкий источник заявляет, что Milan окажется примерно на 13% быстрее предшественника – по крайней мере, в операциях с плавающей запятой.
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