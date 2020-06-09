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Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность более чем на 10%

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Представителей сайта Planet3DNow пресс-релиз Университета Пердью заинтересовал вовсе не ошибкой, которая вкралась в него по вине составителей при описании количества ядер процессоров Milan, а упоминанием об уровне быстродействия тысячи узлов на базе этих процессоров.

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Источник изображения: Planet3DNow

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Подобрав известную конфигурацию уже существующего суперкомпьютера на основе 2562 узлов с процессорами AMD EPYC 7742 поколения Rome, авторы публикации приблизительно вычислили удельное быстродействие в пересчёте на тысячу узлов. У системы на базе Rome оно составило 4,68 петафлопс, у системы на базе Milan – 5,3 петафлопс. Частотные характеристики новых процессоров пока не определены, но немецкий источник заявляет, что Milan окажется примерно на 13% быстрее предшественника – по крайней мере, в операциях с плавающей запятой.

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amd epyc rome milan zen 3
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Inttz
11:47
При чем здесь амд
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ego0550
11:47
По мониторингу идет 88Вт
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Bernigan
11:47
Очередной обман АМД, а не производителей мат плат, которым это нафиг не нужно
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
dyam
11:46
клещами замеряли 4/8/12/16 пиновые для проца и 24 для материнки
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Adam Smith
11:46
в целом можно замерить и откинуть 50 вт на потребление системы. 3700х жрет около 150 вт,
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Сана Лекомцев
11:45
Хех . ну если вентиляции не хватит в офисном корпусе . будет очень больно
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
Inttz
11:41
Упоротый же,это видно)Ты должен своих примечать сразу,ну
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 смогут предложить до 128 ядер
Фесс-Неясыть
11:41
Я сам поздно уже влился в тему, поэтому много чего не знаю из тех чемпов. Много чего ещё забыл -___-. Поэтому очень жду вторую часть, с описаловом чемпов:) Спасибо, за проделанную рабюлту!
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
ego0550
11:40
куда они мультиметры пихали, чтобы это заметить?
Часть материнских плат платформы AMD AM4 намеренно искажает энергопотребление процессоров Ryzen, сокращая срок службы CPU
Александр Толикин
11:40
У меня на 3700х кулер бокс стоит и все в норме по температурам до 75 по ядрам в играх. В биосе обороты настроил и полная тишина, ещё и подсветочка глаз радует.
Intel Core i7-10700K против всех
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