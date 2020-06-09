Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Lucienne – ещё один процессор с архитектурой Zen 2

1
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Активист нашей конференции ZimogoretS своей новой публикацией на странице Twitter привлёк внимание японских блогеров, в результате чего его открытие быстро стало достоянием общественности. Луганский «процессорный детектив» обнаружил упоминание о процессорах AMD Lucienne с архитектурой Zen 2.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, ZimogoretS

реклама

Знатоки биографии Пьера Огюста Ренуара быстро определили, что новый процессор назван в честь его незаконнорождённой дочери Люсьен Биссон (Lucienne Bisson), которая тоже была художницей. По всей видимости, родственная связь в данном случае должна указывать на близость характеристик гибридных процессоров Renoir и Lucienne. Скорее всего, последние найдут применение в экономичных устройствах, хромбуках и встраиваемых решениях.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd apu zen 2 renoir
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Lucienne – ещё один процессор с архитектурой Zen 2
1
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
2
AMD может ускорить переход на 5-нм технологию своих графических процессоров
+
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 предложат не более 64 ядер
16
Документация AMD подтверждает существование APU с уровнем TDP не более 4,5 Вт
6
В этом году смартфоны с 256 Гбайт памяти получат большее распространение
6

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 368
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 30
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
283
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
30
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
108
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
66
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
36
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
6
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
9
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2

Сейчас обсуждают

VOVANEK
10:18
я бы мси вообще не не брал ни за что. с виду вроде красивые, но сделаны из говна и палок. элементная база отстой. у меня дохлых мси валяется больше чем карт от других вендоров. в 1060 одной сковозной ...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
beltar
10:17
Я понимаю, что с головой проблемы, но nVidia вообще не имеет своих произв. мощностей. Ее карты делаются на тех же заводах, что и у амудэ. И дохнут амудэ точно так же. Про качество картинки, ну я еще н...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Катя Изосимова
10:17
У него уже один есть. Зачем ему второй? О_о
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
beltar
10:13
Я тестил в CrySis 2 в DX 11 560Ti и Radeon 7770. Скорее смотрел, что каждая может, т. к. классы несопоставимы. Да, я отмечал, что 560Ti не показывала разницы между DX9 и 11, а 7770 в DX 11 проседала. ...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Вася Иванов
10:13
Чем качать где-то что-то неизвестное.лучше обождать пока сама Обнова не придет
20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
VOVANEK
10:10
это ты так пошутил или в лесу живешь? catalog.onliner.by/motherboard/asrock/b460phantomgamin skyline.by/shop/komplektuuschie/materinskie-plati/socket-1200/materinskaya-plata-asrock-h410m-hdv-socket-1...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Roman Kukul
10:09
Чет не уверен что +/- одинаково...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
smaximaa
10:08
зен 2 с легкостью переваривает 144 Мгц
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
Roman Kukul
10:08
Ооо, ну это жесть. У меня сапфир пульс 5500хт, без всяких махинаций по хот спот максимум 88-90, а с даунвольтингом так не более 75-78. Что-то мси вообще не фонтан...
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
enzolas
10:07
"Автору не удалось настроить Precision Boost Overdrive (PBO)" - Кто бы сомневался, после того как оно разогнало до 5ГГц 3800Х и он стал хуже 2700, мы в него стали верить еще больше; "Поэтому Intel с м...
Пассивное охлаждение и AMD Ryzen 7 3800X несовместимы, в отличие от Intel Core i7-10700K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем