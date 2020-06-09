Активист нашей конференции ZimogoretS своей новой публикацией на странице Twitter привлёк внимание японских блогеров, в результате чего его открытие быстро стало достоянием общественности. Луганский «процессорный детектив» обнаружил упоминание о процессорах AMD Lucienne с архитектурой Zen 2.

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Источник изображения: Twitter, ZimogoretS

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Знатоки биографии Пьера Огюста Ренуара быстро определили, что новый процессор назван в честь его незаконнорождённой дочери Люсьен Биссон (Lucienne Bisson), которая тоже была художницей. По всей видимости, родственная связь в данном случае должна указывать на близость характеристик гибридных процессоров Renoir и Lucienne. Скорее всего, последние найдут применение в экономичных устройствах, хромбуках и встраиваемых решениях.