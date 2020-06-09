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AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сразу поздравила NVIDIA с выходом ускорителя вычислений Ampere, добавив, что рада использованию процессоров EPYC поколения Rome в составе систем DGX A100. Позже она пояснила, что выбор NVIDIA был продиктован не только поддержкой PCI Express 4.0 этими процессорами, но и наличием у них достаточных вычислительных ресурсов. На сайте AMD, тем не менее, совместный пресс-релиз появился только на этой неделе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Представители AMD в нём говорят о наличии 64 ядер и 128 линий PCI Express 4.0 у процессоров AMD EPYC 7742, которые вошли в состав систем DGX A100. Представители NVIDIA отмечают поддержку PCI Express 4.0 и высокий уровень производительности. Составители пресс-релиза не стесняются называть DGX A100 самой продвинутой системой искусственного интеллекта в мире.

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amd nvidia ampere amd epyc rome dgx a100 a100
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Georgi Bondzhov
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eightylvl
08:50
> И в данный момент, во всемирной паутине нашлось новое подтверждение данному факту Где нашлось? Неужели тут, на оверах, где эту новость до тебя запостили уже несколько раз?
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zakharyanJKE
08:48
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Kopcheniy
08:48
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zakharyanJKE
08:46
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zakharyanJKE
08:46
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Кстати насчет этой игры - а на русском языке она есть? В свое время хотел найти, но что-то не получилось.
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DOpFzit
08:41
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Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
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