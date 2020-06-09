Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сразу поздравила NVIDIA с выходом ускорителя вычислений Ampere, добавив, что рада использованию процессоров EPYC поколения Rome в составе систем DGX A100. Позже она пояснила, что выбор NVIDIA был продиктован не только поддержкой PCI Express 4.0 этими процессорами, но и наличием у них достаточных вычислительных ресурсов. На сайте AMD, тем не менее, совместный пресс-релиз появился только на этой неделе.

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Источник изображения: NVIDIA

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Представители AMD в нём говорят о наличии 64 ядер и 128 линий PCI Express 4.0 у процессоров AMD EPYC 7742, которые вошли в состав систем DGX A100. Представители NVIDIA отмечают поддержку PCI Express 4.0 и высокий уровень производительности. Составители пресс-релиза не стесняются называть DGX A100 самой продвинутой системой искусственного интеллекта в мире.