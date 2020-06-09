На прошлой неделе в тени более ярких новостей остался пресс-релиз на сайте Университета Пердью, который поведал о начале строительства в штате Индиана нового суперкомпьютера Anvil. Он будет введён в строй в 2021 году, предложив свои услуги не только студентам и аспирантам данного университета, но десяткам тысяч учёных в США.

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Источник изображения: Университет Пердью

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Часть вычислительных кластеров Anvil будет построена на центральных процессорах AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3. Общее количество процессоров достигнет 1000 штук. Сообщается, что каждый процессор получит по 128 ядер – это вдвое больше, чем у процессоров EPYC поколения Rome. Техпроцесс изготовления кристаллов останется прежним. Остаётся понять, будет ли достигнуто удвоение количества ядер за счёт увеличения количества чиплетов на подложке, либо сами кристаллы станут крупнее. Анонс процессоров Milan намечен на конец текущего года.