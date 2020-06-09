Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 предложат не более 64 ядер
На прошлой неделе в тени более ярких новостей остался пресс-релиз на сайте Университета Пердью, который поведал о начале строительства в штате Индиана нового суперкомпьютера Anvil. Он будет введён в строй в 2021 году, предложив свои услуги не только студентам и аспирантам данного университета, но десяткам тысяч учёных в США.
рекламаЧасть вычислительных кластеров Anvil будет построена на центральных процессорах AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3. Общее количество процессоров достигнет 1000 штук. В первоначальной редакции пресс-релиза сообщалось, что каждый процессор получит по 128 ядер – это вдвое больше, чем у процессоров EPYC поколения Rome.
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К утру на сайте университета появилась обновлённая редакция материала, в которой пояснялось, что 128 ядер делятся поровну между двумя процессорами EPYC поколения Milan. Таким образом, на каждый процессор придётся 64 ядра, как и в нынешнем поколении EPYC. Анонс процессоров Milan намечен на конец текущего года.
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