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Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 предложат не более 64 ядер

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На прошлой неделе в тени более ярких новостей остался пресс-релиз на сайте Университета Пердью, который поведал о начале строительства в штате Индиана нового суперкомпьютера Anvil. Он будет введён в строй в 2021 году, предложив свои услуги не только студентам и аспирантам данного университета, но десяткам тысяч учёных в США.

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Источник изображения: Университет Пердью

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Часть вычислительных кластеров Anvil будет построена на центральных процессорах AMD EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3. Общее количество процессоров достигнет 1000 штук. В первоначальной редакции пресс-релиза сообщалось, что каждый процессор получит по 128 ядер – это вдвое больше, чем у процессоров EPYC поколения Rome.

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Источник изображения: Университет Пердью

К утру на сайте университета появилась обновлённая редакция материала, в которой пояснялось, что 128 ядер делятся поровну между двумя процессорами EPYC поколения Milan. Таким образом, на каждый процессор придётся 64 ядра, как и в нынешнем поколении EPYC. Анонс процессоров Milan намечен на конец текущего года.

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Теги

amd epyc суперкомпьютеры amd zen 3 milan
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