Со страницы InstLatX64 в Twitter по сообществу ценителей талантов AMD разносится весть о доступности новой редакции документации для разработчиков, в которой описываются выпускаемые компанией гибридные процессоры. Они могут предлагаться в конструктивных исполнениях Socket AM4, FP5 и FT5.

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Источник изображения: AMD

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Указанный диапазон значений TDP, начинающийся с 4,5 Вт, позволяет лишний раз убедиться, что даже в рамках 14-нм технологии, которая пока применяется для производства процессоров AMD такого класса, компания способна создавать экономичные гибридные решения со встроенной графикой. Такой уровень TDP присущ гибридным процессорам Dali с архитектурой Zen первого поколения, которые могут применяться и в составе так называемых «хромбуков».