Весь прошлый год производители памяти рассказывали инвесторам, с каким нетерпением они ждут начала экспансии сетей 5G, поскольку возросшая пропускная способность каналов связи в сочетании с совершенствованием «бортовых» камер увеличат требования к объёму как оперативной, так и твердотельной памяти мобильных устройств. Теперь ресурс DigiTimes отмечает, что в текущем году новые смартфоны всё чаще будут выходить с 256 Гбайт твердотельной памяти.

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Источник изображения: Amazon

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Не будет редкостью и наличие 512 Гбайт твердотельной памяти, как добавляет тайваньский источник. Подобную тенденцию будут подпитывать не только распространение смартфонов с поддержкой 5G, но и постепенное восстановление китайского рынка, который от пандемии должен оправиться быстрее остальных.