Первые упоминания о настольных системах ASRock с процессорами AMD Renoir возникли ещё в марте этого года, но известный блогер _rogame на днях опубликовал более свежий снимок экрана с описанием конфигурации ASRock X300M-STX на основе инженерного образца AMD Renoir с базовой частотой 3.5 ГГц.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, _rogame

реклама

Максимальная частота процессора, судя по маркировке, способна достигать 4.2 ГГц. По сравнению с мартовской конфигурацией, снизилась с 1750 до 1600 МГц частота графической подсистемы. На борту было 64 Гбайт оперативной памяти, под нужды графики было задействовано 512 Мбайт.