Настольный AMD Renoir ещё раз засветился в составе компактной системы ASRock
Первые упоминания о настольных системах ASRock с процессорами AMD Renoir возникли ещё в марте этого года, но известный блогер _rogame на днях опубликовал более свежий снимок экрана с описанием конфигурации ASRock X300M-STX на основе инженерного образца AMD Renoir с базовой частотой 3.5 ГГц.
рекламаМаксимальная частота процессора, судя по маркировке, способна достигать 4.2 ГГц. По сравнению с мартовской конфигурацией, снизилась с 1750 до 1600 МГц частота графической подсистемы. На борту было 64 Гбайт оперативной памяти, под нужды графики было задействовано 512 Мбайт.
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