Первоначально прижившись в системах охлаждения видеокарт, испарительные камеры добрались не только до ноутбуков, но и до смартфонов. Как отмечает DigiTimes, в сегменте ноутбуков применение испарительных камер в ближайшее время будет только расширяться.

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Источник изображения: NotebookReview

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Во втором полугодии HP и Lenovo представят ноутбуки с испарительными камерами большой площади, которые позволят оптимизировать компоновку системы охлаждения. Применение испарительных камер упрощает задачу охлаждения второстепенных элементов, на которые при классическом подходе просто не обращали бы внимания. Испарительные камеры позволяют уменьшить толщину ноутбуков, но они нередко при этом становятся более тяжёлыми. Какой из характеристик пожертвовать, каждый производитель ноутбуков решает сам.