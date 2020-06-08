Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Испарительные камеры будут чаще применяться в ноутбуках

+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

Первоначально прижившись в системах охлаждения видеокарт, испарительные камеры добрались не только до ноутбуков, но и до смартфонов. Как отмечает DigiTimes, в сегменте ноутбуков применение испарительных камер в ближайшее время будет только расширяться.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: NotebookReview

реклама

Во втором полугодии HP и Lenovo представят ноутбуки с испарительными камерами большой площади, которые позволят оптимизировать компоновку системы охлаждения. Применение испарительных камер упрощает задачу охлаждения второстепенных элементов, на которые при классическом подходе просто не обращали бы внимания. Испарительные камеры позволяют уменьшить толщину ноутбуков, но они нередко при этом становятся более тяжёлыми. Какой из характеристик пожертвовать, каждый производитель ноутбуков решает сам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ноутбуки испарительная камера
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Испарительные камеры будут чаще применяться в ноутбуках
+
AMD и 5 нм: в этом году не ждите
+
Intel назначила нового вице-президента по маркетингу клиентских решений
+
Капитализация Apple может достичь двух триллионов долларов США
25
Дизайн NVIDIA GeForce RTX 3080 уже вдохновляет свободных художников
13
NVIDIA A100 будет существовать и в виде плат с интерфейсом PCI Express
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 363
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 177
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super
3 июня 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
165
ТОП 7 ботов Телеграм
33
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
32
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
15
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
20
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
5
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

Дункан Маклауд
08:38
10GbE карточки без SFP портов? И зачем оно?
ASRock представила первую плату Rack TRX40D8-2N2T ATX с сокетом sTRX4 для серверов
Sp1Ls
08:38
Так и покупать G нет смысла, если у тебя есть дискретка.
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
wolfy81
08:36
Потому что таких пользователей меньше 1%. Для профессионального использования Socket TR4 есть
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Григорий Симоненков
08:36
Все очень рады за тебя. Это не значит что у всех так.
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
Inttz
08:34
Сто процентов на обложке будет темнокожий
FIFA 21 будет на новом движке
Romanovsky Max
08:29
На АМД Можно и обратно сделать, купить 32-х ядерный, выставить в 65 ватт и наслаждаться многопоточной монструозной производительностьью, обрабатывая видео, компилируя, на холодном компе.
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
TerraRaptor
08:29
Спасибо! Сумбурно, но это допилится. Работа, очевидно, адская!
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
Георгий Тумасов
08:29
Почему не пришло, у меня на honor 10 нет обновления
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
Sp1Ls
08:27
Экономят не студенты и школьники. А те, кто умеют считать свои деньги.
10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
Blakis
08:25
Ке, в Норвегии видел по 9990 крон, это грубо 1000€, как то дородовато за консоль.
Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем