Капитализация Apple может достичь двух триллионов долларов США
На этой неделе курс акций Apple обновил исторический максимум, продемонстрировав почти 12-процентный рост с начала года, которое было непростым для многих участников рынка. Сейчас капитализация Apple превышает $1,43 трлн, что позволяет компании обойти по этому показателю Microsoft, но опрошенные ресурсом Barron’s отраслевые аналитики сходятся во мнении, что это ещё не предел.
рекламаВ частности, специалисты Wedbush считают вполне возможным рост курса акций Apple до $425, что приблизит величину капитализации компании к $2 трлн. В ближайшей перспективе ставка делается на выход новых iPhone с поддержкой 5G, а также на рост выручки Apple от деятельности магазина приложений, клиентам которого являются более миллиарда пользователей. Носимые устройства марки тоже продолжат набирать популярность.
Эксперты CFRA считают, что анонс новых iPhone с поддержкой 5G задержится на полтора месяца относительно первоначальной даты, но в долгосрочной перспективе это на курс акций компании не повлияет. Напротив, инвесторы должны с воодушевлением воспринять появление устройств Apple с поддержкой сетей 5G.
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