На этой неделе курс акций Apple обновил исторический максимум, продемонстрировав почти 12-процентный рост с начала года, которое было непростым для многих участников рынка. Сейчас капитализация Apple превышает $1,43 трлн, что позволяет компании обойти по этому показателю Microsoft, но опрошенные ресурсом Barron’s отраслевые аналитики сходятся во мнении, что это ещё не предел.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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В частности, специалисты Wedbush считают вполне возможным рост курса акций Apple до $425, что приблизит величину капитализации компании к $2 трлн. В ближайшей перспективе ставка делается на выход новых iPhone с поддержкой 5G, а также на рост выручки Apple от деятельности магазина приложений, клиентам которого являются более миллиарда пользователей. Носимые устройства марки тоже продолжат набирать популярность.

Эксперты CFRA считают, что анонс новых iPhone с поддержкой 5G задержится на полтора месяца относительно первоначальной даты, но в долгосрочной перспективе это на курс акций компании не повлияет. Напротив, инвесторы должны с воодушевлением воспринять появление устройств Apple с поддержкой сетей 5G.