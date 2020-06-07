Пять вчерашних новостей про предполагаемую внешность GeForce RTX 3080 не наталкивали авторов на мысль о необходимости остановиться, да и обсуждение этого информационного повода получилось бурным и плодотворным.

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Некоторых участников Reddit этот инцидент вдохновил опубликовать сделанный на скорую руку рендер части кожуха системы охлаждения предполагаемой видеокарты GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: Reddit, JDSP_

Создатель эскиза пренебрёг некоторыми мелочами типа печатной платы и интерфейсных разъёмов, но общее впечатление о предполагаемой внешности новинки это изображение формирует. Главное, что теперь не нужно искать иллюстрацию ко всем будущим новостям про игровые видеокарты поколения Ampere.