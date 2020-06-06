В сети появились первые фотографии референсной модели RTX 3080
Сегодня благодаря утечке на китайском железном форуме Chiphell у нас появились первые возможные фотографии видеокарты RTX 3080. Изображения сделаны инсайдером и скорее всего представляют собой инженерные прототипы будущих референсных видеокарт с дизайном от самой Nvidia.
рекламаСама печатная плата, аналогично бекплейту будет иметь необычную V-образную форму, что позволит разместить вентилятор, предназначенный для циркуляции воздуха через печатную плату не увеличивая размер карты. Похожее решение уже было применено Nvidia при создании системы охлаждения GeForce GTX 295.
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Также на фото не удалось разглядеть разъёмов питания в привычных для этого местах, что может свидетельствовать об их смещении в сторону, аналогично моделям Quadro. Ещё на фотографии можно разглядеть новую версию разъёма NVLink. Пока что у нас нет информации о сроках запуска новинок, но судя по количеству новой информации и утечек мы гораздо ближе к релизу чем думали.
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