В составе вычислительной системы DGX A100, которую основатель NVIDIA с усилием вынимал из духовки на собственной кухне в середине мая, можно обнаружить восемь графических процессоров A100 поколения Ampere, которые размещены на модулях SXM4, применяемых в серверном сегменте. Каждый графический процессор способен задействовать 40 Гбайт памяти типа HBM2 производства Samsung.

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Японский энтузиаст Komachi Ensaka обратил внимание общественности на содержимое программного инструментария CUDA 11.0.1 451.22, который можно открыто скачать с сайта NVIDIA.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

Поддержка A100 в нём уже прописана в явном виде, и два из трёх упоминаний относятся именно к модулям SXM4. А вот третье обозначение своим видом (A100-PG509-200) очень напоминает обычные платы расширения с интерфейсом PCI Express. Как вы можете помнить, A100 поддерживает PCI Express 4.0, поэтому для раскрытия полного потенциала ускорителя потребуются соответствующие материнские платы. Не следует забывать и о том, что блоков ускорения трассировки лучей в составе A100 нет, поэтому применять такие платы в игровом сегменте будет затруднительно. Речь наверняка идёт о версии ускорителя A100 для рабочих станций или серверов начального уровня.