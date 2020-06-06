Blackview выпустит два новых смартфона во время распродажи 618
На AliExpress близится время распродажи 618, которая традиционно проходит в середине года и является аналогом «Чёрной пятницы». Многие компании в это время снижают стоимость своих устройств, а Blackview решила в рамках распродажи выпустить сразу два новых смартфона.
2 июня 2020 китайской производитель анонсировал бюджетную модель Blackview A80 и телефон с повышенным уровнем защиты под названием Blackview BV6300 Pro. Оба устройства станут доступны для покупателей 15 июня, в первый день распродажи 618.
Blackview BV6300 Pro стоит 290 долларов, но в рамках специального предложения цена смартфона будет снижена до 200 долларов (на 31%). Он ориентирован на пользователей, которым нужен крепкий, но при этом не очень габаритный аппарат.
Стоимость Blackview A80 будет снижена на 40% и составит лишь 60 долларов, но только для первых 2000 покупателей. После этого цена будет повышена до 66 долларов. Данную модель компания позиционирует в качестве ультрабюджетного камерофона.
Помимо двух новинок в рамках распродажи можно будет приобрести и более старые смартфоны китайского производителя со скидкой до 55%. Также за заказ на сумму от 300 долларов будут предусмотрены купоны в размере 90 долларов. Их можно использовать при покупке Blackview BV9900 Pro и Blackview BV9800 Pro. Всего будет роздано 556 купонов начиная с 10 июня.
В завершение добавим, что компания проводит розыгрыш Blackview BV6300 Pro и A80. Ознакомиться с деталями и принять участие можно по этой ссылке.
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