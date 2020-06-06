Ещё в марте этого года прозвучала информация об отказе Intel от намерений выпускать 14-нм процессоры Cooper Lake в исполнении LGA 4189 для платформы Whitley, но процессоры Cooper Lake-AP для систем с количеством процессорных разъёмов от 4 до 8 компания по-прежнему рассчитывала представить. Утверждалось даже, что это произойдёт до конца второго квартала.

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До обозначенного рубежа остаётся чуть более трёх недель, но пока процессоры Cooper Lake-AP до сих пор не представлены. Исполнительный вице-президент Intel Навин Шеной (Navin Shenoy) на конференции Bank of America Securities заявил, что процессоры Cooper Lake будут представлены в этом году.

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Источник изображения: Intel

Долгожданные 10-нм процессоры Ice Lake-SP выйдут в конце текущего года, а ближе к концу следующего года дебютируют процессоры Sapphire Rapids, которые принесут не только самый продвинутый вариант 10-нм технологии, но и поддержку DDR5 и PCI Express 5.0.