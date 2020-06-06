Словно услышав жалобы обывателей на отсутствие практической ценности в экспериментах с экстремальным разгоном одноканальной памяти, тайваньский энтузиаст Binbao XE приблизился в мировом рейтинге к третьему месту, задействовав два модуля памяти DDR4-4600 производства Kingston, которые работали в двухканальном режиме.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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В остальном конфигурация напоминала соседнюю позицию в рейтинге HWBot – режим DDR4-6600 сочетался со значениями таймингов 31-63-63-63-3. В качестве центрального процессора выступал Intel Core i9-10900K, охлаждаемый жидким азотом. Были задействованы два модуля памяти по 8 Гбайт с маркировкой вида KHX4600C19D4/8GX. Это лучший результат разгона памяти типа DDR4 в двухканальном режиме, хотя в мировом рейтинге он соответствует лишь четвёртому месту.