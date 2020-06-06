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В этом году поддержку AMD SmartShift обеспечит единственный ноутбук марки Dell

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Некоторое время назад AMD переманила на пост руководителя направления игровых решений одного из основателей марки Alienware Фрэнка Азора (Frank Azor), и первым игровым ноутбуком с поддержкой технологии SmartShift вполне закономерно стал Dell G5 15 SE. Со страниц Twitter Фрэнк на днях пояснил, что этот ноутбук до конца года останется единственной серийно выпускаемой платформой с поддержкой технологии SmartShift.

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Источник изображения: AMD

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Напомним, данная функция позволяет динамически перераспределять нагрузку между мобильным гибридным процессором AMD (в данном случае – Ryzen 5 4600H) и дискретной мобильной видеокартой AMD (в данном случае – Radeon RX 5600M). Обещается прирост производительности в играх на величину до 14%.

Отставание других производителей ноутбуков, с которыми AMD не имеет плотных связей через Азора, объясняется тем, что они до последнего не воспринимали гибридные процессоры данной марки всерьёз, и просто не успели включить их в свои производственные планы. Разработка ноутбуков занимает многие месяцы, подготовка к серийному производству – тоже. Всё это отодвигает сроки доступности новых ноутбуков с поддержкой AMD SmartShift на 2021 год.

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amd apu dell игровые ноутбуки renoir smartshift
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