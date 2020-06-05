Эксперты Susquehanna не верят в возможность строительства фабрики TSMC в США
Заявление TSMC о готовности потратить до $12 млрд на строительство предприятия в штате Аризона не следует воспринимать серьёзно, как сообщают аналитики Susquehanna. По их мнению, это в большей степени жест лояльности, чем жизнеспособный бизнес-проект. В итоге, предприятие по контрактному производству 5-нм изделий на территории указанного штата может и не появиться.
рекламаЭксперты Susquehanna предостерегают американские власти от чрезмерного увлечения травлей китайских клиентов TSMC. Этот контрактный производитель равномерно распределяет свои растущие затраты между китайскими, американскими и прочими клиентами, и если одних станет меньше, то другим придётся платить больше. Условно говоря, это может привести к тому, что тот же iPhone будет продаваться за $2000 или $3000.
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