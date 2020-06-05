DDR4-6590: третье место, достигнутое при помощи Intel Core i7-10700K
Лучший результат в разгоне памяти с двадцатого мая соответствует режиму DDR4-6665, на второй позиции в тот же день закрепился результат DDR4-6623, но он был получен с помощью процессора Core i7-10700K, а не старшего Core i9-10900K.
реклама«Бронзу» в разгоне памяти на этой неделе получил Hocayu из Гонконга с результатом DDR4-6590. Центральный процессор Core i7-10700K в данном случае выражал солидарность с конфигурацией системы, занявшей второе место. Автор использовал одиночный модуль памяти Corsair с серийным номером CMK16GX4M2G4800C19 на базе микросхем SK Hynix серии DJR. Значения таймингов составили 31-63-63-63-3.
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