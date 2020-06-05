Американский энтузиаст Splave продолжает постигать пределы возможностей имеющегося у него инженерного образца процессора Intel Core i9-10900K. Перекрыть достижения, полученные на этапе подготовки к анонсу этой модели, достаточно сложно, но этот оверклокер хотя бы занял второе место в модельном зачёте SuperPI 32M с результатом 4 минуты 5,046 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Процессор для этого пришлось разогнать до 7.4 ГГц с использованием жидкого азота, но активность сохранили только четыре ядра без Hyper-Threading. В этом смысле наличие десяти вычислительных ядер на кристалле никакой роли не играло. В глобальном зачёте результат соответствует только десятому месту.