Рынок графических процессоров восстановится уже в этом году
В первом квартале рынок графических процессоров просел на 5,3% в последовательном сравнении, но вырос на 14,9% в годовом, как отметили специалисты Jon Peddie Research. Ранее они предсказывали, что по итогам всего 2020 года рынок GPU либо сократится на 8%, либо вырастет на 3%. К середине текущего года они готовы сократить этот коридор до минус 6% и плюс 1%.
рекламаЭксперты Jon Peddie Research ожидают, что во второй половине года рынок GPU начнёт медленно, но уверенно восстанавливаться. Существенного падения по итогам года удастся избежать из-за перераспределения спроса – скачок пришёлся на первое полугодие, а во второй половине года рост будет умеренным. Сформировался некоторый отложенный спрос, который будет реализован во втором полугодии, как считают авторы прогноза. В целом, ситуация развивается в соответствии с сезонными тенденциями, к ним лишь добавляется влияние коронавируса.
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