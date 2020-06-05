Являющийся сейчас сотрудником Intel Джим Келлер (Jim Keller) в недавнем интервью рассказал, что за короткую историю работы в Tesla успел одобрить модульный подход к развитию бортовых компьютеров одноимённых электромобилей, который позволял бы в будущем заменять весь управляющий автопилотом компьютер на более совершенный, обеспечивая серьёзную функциональную модернизацию транспортного средства.

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Примечательно, что и представителям NVIDIA такой подход Tesla симпатичен, хотя последняя уже и не использует компоненты первой в своих системах автопилота. Дэнни Шапиро (Danny Shapiro), который в NVIDIA отвечает за автомобильный сегмент, на конференции На страницах ресурса Needham не упоминал Tesla открыто, но было понятно, что компоновочный подход этой компании к созданию транспортных средств бывший партнёр считает самым перспективным.

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Источник изображения: NVIDIA

Дело не только в модернизации аппаратной части бортового компьютера. Непрерывное совершенствование программного обеспечения должно подкрепляться полным набором датчиков и компонентов, необходимым для реализации автономности четвёртого, предпоследнего уровня, который ещё подразумевает возможность вмешательства человека в процесс управления.

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Подобным образом уже сейчас должны действовать остальные производители автомобилей, как считает Шапиро. Пока доводят до ума программное обеспечение и снимают юридические ограничения на эксплуатацию автопилота, автомобили со всей необходимой электроникой на борту могут производиться серийно. Получить возможность обходиться без вмешательства человека в процесс управления они смогут позже после обновления программного обеспечения.

Представитель NVIDIA добавил, что сейчас все привыкли к непрерывному обновлению ПО на смартфонах. Подобная привычка должна выработаться и в отношении транспортных средств. В конечном итоге, машины без возможности программного обновления просто перестанут интересовать потребителей.