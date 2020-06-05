NVIDIA убеждена, что машины без возможности обновления софта в будущем никто покупать не пожелает
Являющийся сейчас сотрудником Intel Джим Келлер (Jim Keller) в недавнем интервью рассказал, что за короткую историю работы в Tesla успел одобрить модульный подход к развитию бортовых компьютеров одноимённых электромобилей, который позволял бы в будущем заменять весь управляющий автопилотом компьютер на более совершенный, обеспечивая серьёзную функциональную модернизацию транспортного средства.
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Дело не только в модернизации аппаратной части бортового компьютера. Непрерывное совершенствование программного обеспечения должно подкрепляться полным набором датчиков и компонентов, необходимым для реализации автономности четвёртого, предпоследнего уровня, который ещё подразумевает возможность вмешательства человека в процесс управления.
рекламаПодобным образом уже сейчас должны действовать остальные производители автомобилей, как считает Шапиро. Пока доводят до ума программное обеспечение и снимают юридические ограничения на эксплуатацию автопилота, автомобили со всей необходимой электроникой на борту могут производиться серийно. Получить возможность обходиться без вмешательства человека в процесс управления они смогут позже после обновления программного обеспечения.
Представитель NVIDIA добавил, что сейчас все привыкли к непрерывному обновлению ПО на смартфонах. Подобная привычка должна выработаться и в отношении транспортных средств. В конечном итоге, машины без возможности программного обновления просто перестанут интересовать потребителей.
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