Материнские платы ASRock на базе чипсета AMD A520 замечены в базе данных ЕЭК
Не всех обрадовали первые цены на материнские платы, использующие набор логики AMD B550, которые поступят в продажу в этом месяце. Между тем, в августе или сентябре будет представлен более доступный набор логики AMD A520, который сохранит поддержку как интерфейса PCI Express 4.0, так и будущих процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3.
рекламаНа днях ASRock сертифицировала для поставок на территорию стран ЕАЭС серию материнских плат на базе чипсетов AMD B550 и A520, что позволяет говорить о достаточно широком ассортименте продуктов.
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