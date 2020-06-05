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Материнские платы ASRock на базе чипсета AMD A520 замечены в базе данных ЕЭК

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Не всех обрадовали первые цены на материнские платы, использующие набор логики AMD B550, которые поступят в продажу в этом месяце. Между тем, в августе или сентябре будет представлен более доступный набор логики AMD A520, который сохранит поддержку как интерфейса PCI Express 4.0, так и будущих процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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На днях ASRock сертифицировала для поставок на территорию стран ЕАЭС серию материнских плат на базе чипсетов AMD B550 и A520, что позволяет говорить о достаточно широком ассортименте продуктов.

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Теги

amd материнские платы asrock b550 a520
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Комфортабельность компьютера - характеристика, не менее важная, чем его производительность
Yilec
07:21
Тебе лучше постить вместо этой картинки вот эту:
Стали известны актуальные цены на материнские платы B550 от Asus
Maxim Strikel
07:18
Сам пользуется продуктами конкурента ещё и хвастается😅
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Максим Ширшов
07:13
Вот у меня дома стоит i7 4790k - мой прежний рабочий компьютер. И есть нарекания к материнской плате - мелкие глюки, которые не лечатся связанные с USB портами. Если с платой что-то случится, я не смо...
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О можно будет куски пиццы подогревать.
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nepranov
07:07
Верно говоришь!
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
nepranov
07:05
А ты совсем без событий и нормальных процессоров, банщик Бананий.
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Артур Эмирян
07:03
Модер, почему мой пост не публикуешь? Max Payne, написал хрень, его ты пропустил, я уже дважды пытался ему ответить, меня не пропускаешь! Оверы, Вы там ничего не попутали? Можете это не постить!
Комфортабельность компьютера - характеристика, не менее важная, чем его производительность
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