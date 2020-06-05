Не всех обрадовали первые цены на материнские платы, использующие набор логики AMD B550, которые поступят в продажу в этом месяце. Между тем, в августе или сентябре будет представлен более доступный набор логики AMD A520, который сохранит поддержку как интерфейса PCI Express 4.0, так и будущих процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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