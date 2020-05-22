Платы на базе AMD A520 тоже обеспечат поддержку процессоров поколения Zen 3
Представитель редакции WCCFTech продолжает вести неравный бой с подписками о неразглашении и коммерческими тайнами участников рынка компьютерных комплектующих. Из презентации одного производителя материнских плат, приуроченной к выходу чипсета AMD B550, удаётся получить подтверждение намерений компании представить набор логики A520 к осени текущего года.
рекламаВ данном случае сроки его выхода привязаны к августу, но недавно прозвучала информация, что чипсет выйдет в сентябре. Главное, что для плат на его основе гарантируются как поддержка PCI Express 4.0, так и совместимость с будущими процессорами семейства Vermeer, использующими архитектуру Zen 3.
Ещё одно интересное откровение – упоминание о процессорах Matisse Refresh, которые могут выйти в ближайшие месяцы. В чём будет суть обновлений, пока судить сложно. Добавим, что компания AMD недавно решила обеспечить совместимость новых процессоров Vermeer с материнскими платами на базе чипсетов X470 и B450, поэтому приведённый выше слайд в этом отношении успел устареть.
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