Представитель редакции WCCFTech продолжает вести неравный бой с подписками о неразглашении и коммерческими тайнами участников рынка компьютерных комплектующих. Из презентации одного производителя материнских плат, приуроченной к выходу чипсета AMD B550, удаётся получить подтверждение намерений компании представить набор логики A520 к осени текущего года.

анонсы и реклама Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх

Источник изображения: Twitter, Hassan Mujtaba

реклама

В данном случае сроки его выхода привязаны к августу, но недавно прозвучала информация, что чипсет выйдет в сентябре. Главное, что для плат на его основе гарантируются как поддержка PCI Express 4.0, так и совместимость с будущими процессорами семейства Vermeer, использующими архитектуру Zen 3.

Ещё одно интересное откровение – упоминание о процессорах Matisse Refresh, которые могут выйти в ближайшие месяцы. В чём будет суть обновлений, пока судить сложно. Добавим, что компания AMD недавно решила обеспечить совместимость новых процессоров Vermeer с материнскими платами на базе чипсетов X470 и B450, поэтому приведённый выше слайд в этом отношении успел устареть.