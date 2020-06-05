Broadcom признаёт, что анонс новых Apple iPhone задерживается
В календаре Broadcom второй фискальный квартал завершился в начале мая. По данным Bloomberg, выручка компании за период соответствовала ожиданиям, а влияние коронавируса на бизнес было ограниченным. Другое дело, что прогноз Broadcom на третий квартал подразумевает последовательное снижение выручки, хотя обычно в это время года компания начинает получать деньги от Apple за поставку компонентов для новых моделей iPhone, выходящих на рынок в сентябре.
рекламаВ этом году подъём выручки, обусловленный контрактными отношениями с «одним крупным производителем смартфонов из США», ожидается не ранее четвёртого фискального квартала, который начнётся в августе. Это может означать, что iPhone 12 и его сородичи к сентябрю выйти не успеют, как и ожидалось. Есть и хорошая новость – к изменениям в дизайне устройств эта задержка никакого отношения не имеет.
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