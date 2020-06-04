Новая волна американских санкций с середины мая запрещает Huawei Technologies закупать процессоры у компании TSMC для собственных нужд. Некоторые источники распространили информацию, согласно которой Huawei планировала использовать MediaTek в качестве посредника для размещения своих заказов на мощностях TSMC. Как заявляет Economic Daily, компания MediaTek вынуждена была опровергнуть слухи, подчеркнув свою готовность подчиняться новым требованиям американских властей.

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Источник изображения: MediaTek

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Вообще, готовые процессоры MediaTek компания Huawei в своих смартфонах использует, и наверняка сотрудничество компаний в этой сфере продолжится, если санкции не будут ужесточены. Ясно лишь, что помогать Huawei их обходить MediaTek не готова – репутация дороже.