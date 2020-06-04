MediaTek отрицает наличие сговора с Huawei по закупкам процессоров в обход санкций
Новая волна американских санкций с середины мая запрещает Huawei Technologies закупать процессоры у компании TSMC для собственных нужд. Некоторые источники распространили информацию, согласно которой Huawei планировала использовать MediaTek в качестве посредника для размещения своих заказов на мощностях TSMC. Как заявляет Economic Daily, компания MediaTek вынуждена была опровергнуть слухи, подчеркнув свою готовность подчиняться новым требованиям американских властей.
рекламаВообще, готовые процессоры MediaTek компания Huawei в своих смартфонах использует, и наверняка сотрудничество компаний в этой сфере продолжится, если санкции не будут ужесточены. Ясно лишь, что помогать Huawei их обходить MediaTek не готова – репутация дороже.
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