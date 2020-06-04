Из-за санкций Huawei лишилась доступа к 3-нм технологии TSMC
Не секрет, что компания Huawei Technologies успела разместить заказ на производство 5-нм процессоров HiSilicon, но получить весь объём она не сможет из-за американских санкций, которым вынуждена подчиниться TSMC. Сайт DigiTimes уточняет, что будучи крупным клиентом TSMC, китайская Huawei успела договориться об освоении не только 5-нм, но и 3-нм технологии.
рекламаЕсли же санкции США введены окончательно и бесповоротно, то TSMC может лишиться до 14% выручки, которые формировала Huawei. Некоторые источники считают, что это вынудит тайваньского подрядчика снизить капитальные расходы на $1,5-2,5 млрд в этом году, а также ограничить соответствующую статью бюджета в 2021 году на уровне $12,5 млрд.
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