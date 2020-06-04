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Россиянин отличился в 3DMark05 с GeForce RTX 2060 SUPER и Core i9-9900K

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Российский энтузиаст с псевдонимом 12 известен своими экспериментами с системами фазового перехода, но свежий рекорд 3DMark05 для GeForce RTX 2060 SUPER он зарегистрировал, используя «каскад» только для охлаждения центрального процессора Intel Core i9-9900K, который работал на частоте 6.2 ГГц при восьми активных ядрах, но без Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Непосредственно видеокарта Asus DUAL GeForce RTX 2060 SUPER сохранила штатную воздушную систему охлаждения, её частоты были повышены до 1530/1755/7000 МГц. Этого хватило, чтобы показать лучший результат 3DMark05 в модельном зачёте, соответствующий 79 376 баллам.

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Источник изображения: HWBot, 12

Наш соотечественник использовал материнскую плату Asus ROG Maximus XI Gene (Intel Z390), память HyperX Predator, блок питания Corsair AX1600, твердотельный накопитель HyperX Savage 240 и термоинтерфейс GELID GC-Extreme.

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экстремальный разгон core i9-9900k 3dmark05 geforce rtx 2060 super
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