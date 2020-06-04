Как отмечает Jon Peddie Research, в первом квартале мировые объёмы поставок дискретных настольных видеокарт сократились на 19,53% в последовательном сравнении, что вполне типично для этого сезона.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Доля компании AMD в этом сегменте рынка сократилась на пару процентных пунктов до 25%. Год назад она достигала 28%. NVIDIA конкурирует оставшиеся 75%, зато сейчас достигнута ровная пропорция – на одну видеокарту AMD приходятся три видеокарты конкурента. Intel в легенде присутствует лишь номинально, поскольку коммерческие поставки дискретных видеокарт пока не осуществляет.