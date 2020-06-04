Форум ценителей продукции Asus серии ROG поделился слайдами из презентации Intel, которая рассказывает об ассортименте настольных процессоров на текущий год. До четвёртого квартала включительно новинок не ожидается.

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Источник изображения: ROG Forums

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Это означает, что ни процессоры Ice Lake-X, ни процессоры Rocket Lake-S в этом году представлены не будут. Действительно, на роль «премьеры года» в сложившихся условиях может претендовать только семейство Intel Comet Lake-S. Кроме того, семейство Cascade Lake-X в количестве ядер развиваться не будет, предлагая не более 18 штук.