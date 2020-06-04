Intel не предложит в этом году ни Rocket Lake-S, ни Ice Lake-X
Форум ценителей продукции Asus серии ROG поделился слайдами из презентации Intel, которая рассказывает об ассортименте настольных процессоров на текущий год. До четвёртого квартала включительно новинок не ожидается.
рекламаЭто означает, что ни процессоры Ice Lake-X, ни процессоры Rocket Lake-S в этом году представлены не будут. Действительно, на роль «премьеры года» в сложившихся условиях может претендовать только семейство Intel Comet Lake-S. Кроме того, семейство Cascade Lake-X в количестве ядер развиваться не будет, предлагая не более 18 штук.
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