В стенограмме конференции Bank of America Securities с участием финансового директора AMD Девиндера Кумара (Devinder Kumar) на страницах сайта Seeking Alpha можно обнаружить высказывания этого представителя компании о влиянии жизненного цикла новых игровых консолей Sony и Microsoft на выручку компании.

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: Sony

реклама

Прежде всего, в текущем году основная доля выручки от реализации «заказных» компонентов для игровых консолей на второе полугодие. Девиндер Кумар поясняет, что средняя цена реализации и норма прибыли при поставках этих компонентов будет выше, чем в случае с консолями предыдущего поколения. Зато цикличность спроса на сами консоли не будет отличаться от традиционной – примерно до третьего-четвёртого года с момента анонса объёмы реализации будут расти, а затем планомерно снижаться. Соответственно, до 2024 года AMD будет наращивать выручку от поставок компонентов для новых игровых консолей. Уже в 2021 году она достигнет весомой доли от совокупной выручки компании.