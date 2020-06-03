Выручка AMD на направлении консолей будет расти до 2024 года включительно
В стенограмме конференции Bank of America Securities с участием финансового директора AMD Девиндера Кумара (Devinder Kumar) на страницах сайта Seeking Alpha можно обнаружить высказывания этого представителя компании о влиянии жизненного цикла новых игровых консолей Sony и Microsoft на выручку компании.
рекламаПрежде всего, в текущем году основная доля выручки от реализации «заказных» компонентов для игровых консолей на второе полугодие. Девиндер Кумар поясняет, что средняя цена реализации и норма прибыли при поставках этих компонентов будет выше, чем в случае с консолями предыдущего поколения. Зато цикличность спроса на сами консоли не будет отличаться от традиционной – примерно до третьего-четвёртого года с момента анонса объёмы реализации будут расти, а затем планомерно снижаться. Соответственно, до 2024 года AMD будет наращивать выручку от поставок компонентов для новых игровых консолей. Уже в 2021 году она достигнет весомой доли от совокупной выручки компании.
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