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SMIC вряд ли догонит TSMC и Samsung в ближайшие пять лет

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Сейчас SMIC активно наращивает капитал и кадровый потенциал, но анонимные отраслевые обозреватели, на которых ссылается сайт DigiTimes, не верят в способность китайского контрактного производителя составить конкуренцию в технологической сфере гигантам типа TSMC или Samsung. Во всяком случае, в ближайшие пять лет паритет достигнут не будет.

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Источник изображения: EE Times Asia

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SMIC недавно освоила массовое производство изделий по 14-нм технологии и собирает средства на освоение 12-нм техпроцесса. В этом отношении её можно сравнить с GlobalFoundries, которая решила своё развитие немного замедлить. Как сообщают китайские источники, SMIC недавно приняла бывшего главу китайского подразделения GlobalFoundries. Он будет непосредственно подчиняться генеральному директору SMIC, и пока перед ним ставится задача привлекать к услугам нового работодателя дополнительных клиентов.

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samsung литографическое производство полупроводники tsmc smic
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