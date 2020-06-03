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AMD готова укреплять рыночные позиции в клиентском сегменте и дальше

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На мероприятии Bank of America Securities финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) дважды напоминал, что уже десять кварталов подряд доля рынка компании в клиентском сегменте растёт, и сейчас она по-прежнему не достигла 20%. Обычно руководство AMD опирается на статистику Mercury Research, и пока в открытом доступе имеются данные только за четвёртый квартал прошлого года.

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Источник изображения: TechPowerUp, по данным Mercury Research

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В ближайшие месяцы негативного влияния коронавируса вряд ли удастся избежать, как считает AMD, но в дальнейшем позиции компании в клиентском сегменте продолжат укрепляться. В текущем году делаются особые ставки на сегмент ноутбуков. За десять кварталов компания смогла удвоить свою долю в клиентском сегменте. Текущие уровни не являются предельными. Более того, AMD верит в свою способность увеличивать выручку даже на падающем или стагнирующем рынке, а это подразумевает сохранение тенденции к увеличению доли в клиентском сегменте.

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smaximaa
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Sky Vox
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smaximaa
09:49
твой инженерик сдулся раньше времени)
Intel Core i7-10700K против всех
Сергей Хомич
09:48
И у меня нет гарантии того, что МС не занесла крупным студиям , желающим поддержать linux
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
enzolas
09:48
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Aterax
09:47
А чё Arch не потянул?
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
II-V-I
09:47
Вопрос правильный! Мы уже сейчас видим что ценник не совсем народный на мидл процы.
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Сергей Хомич
09:46
С 2% конечно не соперник. А если гипотетически будет 10-15%. - головная боль для МС
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
Павел
09:46
ага) попробуй забань по серийнику матрицу от экрана или детали корпуса. Или некоторые особо дорогие элементы материнской платы, которые легко выпаиваются в сервис центрах.
Apple всё продумала — украденные iPhone во время протестов в США превратились в "кирпич"
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