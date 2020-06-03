На мероприятии Bank of America Securities финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) дважды напоминал, что уже десять кварталов подряд доля рынка компании в клиентском сегменте растёт, и сейчас она по-прежнему не достигла 20%. Обычно руководство AMD опирается на статистику Mercury Research, и пока в открытом доступе имеются данные только за четвёртый квартал прошлого года.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: TechPowerUp, по данным Mercury Research

реклама

В ближайшие месяцы негативного влияния коронавируса вряд ли удастся избежать, как считает AMD, но в дальнейшем позиции компании в клиентском сегменте продолжат укрепляться. В текущем году делаются особые ставки на сегмент ноутбуков. За десять кварталов компания смогла удвоить свою долю в клиентском сегменте. Текущие уровни не являются предельными. Более того, AMD верит в свою способность увеличивать выручку даже на падающем или стагнирующем рынке, а это подразумевает сохранение тенденции к увеличению доли в клиентском сегменте.