AMD готова укреплять рыночные позиции в клиентском сегменте и дальше
На мероприятии Bank of America Securities финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) дважды напоминал, что уже десять кварталов подряд доля рынка компании в клиентском сегменте растёт, и сейчас она по-прежнему не достигла 20%. Обычно руководство AMD опирается на статистику Mercury Research, и пока в открытом доступе имеются данные только за четвёртый квартал прошлого года.
рекламаВ ближайшие месяцы негативного влияния коронавируса вряд ли удастся избежать, как считает AMD, но в дальнейшем позиции компании в клиентском сегменте продолжат укрепляться. В текущем году делаются особые ставки на сегмент ноутбуков. За десять кварталов компания смогла удвоить свою долю в клиентском сегменте. Текущие уровни не являются предельными. Более того, AMD верит в свою способность увеличивать выручку даже на падающем или стагнирующем рынке, а это подразумевает сохранение тенденции к увеличению доли в клиентском сегменте.
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