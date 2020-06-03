На мероприятии Bank of America Securities финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) пришлось повторять многое из сказанного накануне, но один их тезисов заслуживает отдельного упоминания.

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Источник изображения: NVIDIA

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В мае прошлого года основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил, что архитектура Volta не утратит своей актуальности вплоть до конца 2020 года. Тогда это звучало, как отказ о намерений торопиться с анонсом Ampere, но в мае текущего года соответствующие ускорители вычислений были представлены, а их поставки уже продолжаются некоторое время.

Колетт Кресс сочла нужным пояснить, что в серверном сегменте будут сосуществовать три актуальных поколения ускорителей – с архитектурой Volta, Turing и Ampere, соответственно. Turing в этом ряду представлен достаточно скромными по своим характеристикам ускорителями T4, но спрос на них продолжает оставаться высоким.