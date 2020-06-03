Бедная Volta: поставки представителей этого семейства продолжаются
На мероприятии Bank of America Securities финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) пришлось повторять многое из сказанного накануне, но один их тезисов заслуживает отдельного упоминания.
рекламаВ мае прошлого года основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил, что архитектура Volta не утратит своей актуальности вплоть до конца 2020 года. Тогда это звучало, как отказ о намерений торопиться с анонсом Ampere, но в мае текущего года соответствующие ускорители вычислений были представлены, а их поставки уже продолжаются некоторое время.
Колетт Кресс сочла нужным пояснить, что в серверном сегменте будут сосуществовать три актуальных поколения ускорителей – с архитектурой Volta, Turing и Ampere, соответственно. Turing в этом ряду представлен достаточно скромными по своим характеристикам ускорителями T4, но спрос на них продолжает оставаться высоким.
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