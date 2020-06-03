AMD не испугалась 10-нм техпроцесса Intel и перехода NVIDIA на 7 нм
На мероприятии Bank of America Securities финансовому директору AMD Девиндеру Кумару (Devinder Kumar) пришлось отвечать на вопросы ведущего, часть которых касалась изменения конкурентной обстановки в контексте используемых Intel и NVIDIA литографических процессов.
рекламаСотрудничеством с TSMC на протяжении последних лет AMD очень довольна. Подрядчик поддерживает инициативы компании, распространяющиеся за пределы 7-нм технологии. Применяемый Intel 10-нм техпроцесс усилит позиции этой компании, как считает Девиндер Кумар, но собственные планы AMD тоже подразумевают дальнейшее продвижение по «технологическим вехам».
В отдельной части своего выступления финансовый директор AMD пояснил, что не одно лидерство в сфере литографии определяет рыночный успех компании. Архитектурные и компоновочные решения, а также обратная связь с потребителями позволяют AMD добиваться желаемого. Она никогда не будет диктовать рынку свои условия и навязывать разработанные решения – по всей видимости, эта реплика была адресована методам работы некоторых конкурентов компании.
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