На мероприятии Bank of America Securities финансовому директору AMD Девиндеру Кумару (Devinder Kumar) пришлось отвечать на вопросы ведущего, часть которых касалась изменения конкурентной обстановки в контексте используемых Intel и NVIDIA литографических процессов.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Источник изображения: AMD

реклама

Сотрудничеством с TSMC на протяжении последних лет AMD очень довольна. Подрядчик поддерживает инициативы компании, распространяющиеся за пределы 7-нм технологии. Применяемый Intel 10-нм техпроцесс усилит позиции этой компании, как считает Девиндер Кумар, но собственные планы AMD тоже подразумевают дальнейшее продвижение по «технологическим вехам».

В отдельной части своего выступления финансовый директор AMD пояснил, что не одно лидерство в сфере литографии определяет рыночный успех компании. Архитектурные и компоновочные решения, а также обратная связь с потребителями позволяют AMD добиваться желаемого. Она никогда не будет диктовать рынку свои условия и навязывать разработанные решения – по всей видимости, эта реплика была адресована методам работы некоторых конкурентов компании.