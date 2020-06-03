AMD не скрывает намерений оснастить гибридные процессоры графикой RDNA 2
Вчера на мероприятии Bank of America Securities финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) коснулся темы экспансии графической архитектуры RDNA 2. Во-первых, он заявил, что старший представитель архитектуры, так называемый «Big Navi», выйдет в текущем году раньше «соплеменников», и сформирует определённые потребительские ожидания в отношении всего семейства.
рекламаЗатем был озвучен уже знакомый по выступлениям Лизы Су (Lisa Su) тезис о расширении семейства RDNA 2 на сегменты дискретной графики от массового до решений для энтузиастов. Осенью выйдут игровые консоли Sony и Microsoft, которые тоже будут использовать графику RDNA 2. Но главное, что сказал Девиндер Кумар – со временем эта архитектура будет принята на вооружение и гибридными процессорами компании. По оценкам сторонних источников, случится это ближе к 2022 году, когда будут готовы гибридные процессоры Rembrandt и Van Gogh.
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