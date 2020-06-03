AMD подтверждает намерения выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 к концу года
Представители Intel, AMD и NVIDIA в ближайшее время будут выступать перед инвесторами почти ежедневно, вчера на мероприятии Bank of America Securities отметились финансовые директора NVIDIA и AMD. Если представительница первой из компаний отметилась общими фразами, то её коллега из AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) добавил конкретики в ту неопределённость, которая порождена недавними слухами о планах компании.
рекламаУскорение перехода на 5-нм технологию, на которую рассчитывают самые горячие головы, представляется маловероятным. По крайней мерее, финансовый директор AMD не упоминал о каких-либо изменениях в этой сфере. Процессоры с архитектурой Zen 3 и графические решения с архитектурой RDNA 2 по-прежнему готовятся к выходу на рынок в конце текущего года.
Отдельно было сказано про серверные процессоры EPYC поколения Milan, которые тоже будут использовать архитектуру Zen 3. Коммерческие поставки начнутся в четвёртом квартале текущего года. Серверный бизнес AMD в ближайшие три-четыре года должен увеличивать выручку на 20% ежегодно, чтобы в итоге увеличить свою долю в совокупной выручке компании до 30%. В долгосрочной перспективе ёмкость серверного рынка AMD оценивает в $35 млрд.
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