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AMD подтверждает намерения выпустить процессоры с архитектурой Zen 3 к концу года

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Представители Intel, AMD и NVIDIA в ближайшее время будут выступать перед инвесторами почти ежедневно, вчера на мероприятии Bank of America Securities отметились финансовые директора NVIDIA и AMD. Если представительница первой из компаний отметилась общими фразами, то её коллега из AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar) добавил конкретики в ту неопределённость, которая порождена недавними слухами о планах компании.

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Источник изображения: AMD

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Ускорение перехода на 5-нм технологию, на которую рассчитывают самые горячие головы, представляется маловероятным. По крайней мерее, финансовый директор AMD не упоминал о каких-либо изменениях в этой сфере. Процессоры с архитектурой Zen 3 и графические решения с архитектурой RDNA 2 по-прежнему готовятся к выходу на рынок в конце текущего года.

Отдельно было сказано про серверные процессоры EPYC поколения Milan, которые тоже будут использовать архитектуру Zen 3. Коммерческие поставки начнутся в четвёртом квартале текущего года. Серверный бизнес AMD в ближайшие три-четыре года должен увеличивать выручку на 20% ежегодно, чтобы в итоге увеличить свою долю в совокупной выручке компании до 30%. В долгосрочной перспективе ёмкость серверного рынка AMD оценивает в $35 млрд.

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Intel призывает отказаться от эталонных тестов процессоров, а также перестать беспокоиться о цифрах в синтетических бенчмарках
Юра Репченко
07:44
Ну это как представить процы прошлого поколения когда все ждут Zen 3 или в сторону Rocket Lake с надеждой смотрят на худрй конец.
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beer8man
07:34
Значит, серьёзные проблемы с русским языком имеются у Google Translate :) И напрочь отсутствует чувство прекрасного у автора статьи.
Intel призывает отказаться от эталонных тестов процессоров, а также перестать беспокоиться о цифрах в синтетических бенчмарках
Владимир Плотников
07:34
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Intel призывает отказаться от эталонных тестов процессоров, а также перестать беспокоиться о цифрах в синтетических бенчмарках
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Это гугл перевод
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beer8man
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